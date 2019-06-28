المُلحن “سهم” يظهر للعلن.. أمير سعودي اعتنق الفن وأبدع!

لم يكن أحد يتوقع أن يكون الموسيقار “سهم” الذي أبدع وتميز في مجال التلحين، هو الاسم الذي كان يتم تداوله على استحياء بين البعض على الساحة الفنية؛ إذ كان الملحن سهم لا يرغب بالظهور بشخصيته الاجتماعية وكان يعيش حياته بالمجمل بعيدًا عن الأضواء. لكن ومع مرور الوقت، ظهرت شخصية سهم الذي تربع على ساحة الغناء الموسيقي قرابة العشر سنوات بفضل تميزه في اللحن وتعاوناته الكبيرة مع أشهر فناني الوطن العربي، وتبين مؤخرًا أن سهم هو الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز الذي أعلن للناس تدريجيًا وبشكل غير مباشر، أنه هو الشخصيه الأميرية التي امتهنت الفن بدافع الحب والإبداع، وإيمان تام بأن الأغنية الرائعة هي جزء من الحياة ولايمكن احتقارها.

ولعل من أهم الأسباب التي جعلت منه ملحنًا بارزًا، دراسته المكثفة للموسيقى في أمريكا، وأنه قارئ نهم لكل ما يخص الموسيقى. وظهر سهم بوجهه مع الأعمال الفنية التي شارك في غنائها مؤخرًا مع الفنان رابح صقر في أغنية “شاريك”، وأغنية ” أنا بالقوة نسيت” مع ماجد المهندس، إلى جانب التقاط بعض الفنانين الصور معه، حيث كتبوا تعليقات بذكر اسمه الصريح عكس ما كان عليه سابقًا. ولم يكتف سهم فقط بالتلحين للنجوم وإنما قدم بعض الأعمال بشكل نظام الجلسات بصوته ليثبت للجميع أن الموهبة التي يحملها لها عمق فني كبير. يشار إلى أن الموسيقار سهم يستعد هذه الأيام لتقديم حفل جماهيري كبير في مدينة جدة السبت المقبل احتفاءً به وبعطائه المنفرد الذي أبهر الأوساط الفنية، ويشارك في هذا الحفل كل من نوال الكويتية، رابح صقر، أصالة نصري، أسماء لمنور، وراشد الفارس.