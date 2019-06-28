شاهد.. وصلة رقص لـ رانيا يوسف في مناسبة خاصة

كتب امير فتحي في الجمعة 28 يونيو 2019 03:53 مساءً - نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف فيديو جديد، عبر خاصية الستوري على حسابها على انستغرام، ظهرت فيه وهي تؤدي وصلة رقص أثناء تواجدها في أحد المناسبات الخاصة.

كما نشرت رانيا يوسف بعض الصور من هذه المناسبة والتي جمعتها بمواطنتها الفنانة ريهام حجاج.