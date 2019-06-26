شاهد.. دنيا سمير غانم أفضل ممثلة بشهادة الأهرام

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة لها تجمعها بالفنان هشام جمال، من تكريم جريدة الأهرام ومجلة نصف الدنيا لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وجاء التكريم كأفضل ممثلة ،وأفضل

عمل كوميدي لعام 2019 عن مسلسلها "بدل الحدوتة 3" الذي شاركها فيه البطولة الفنان محمد سالم، بيومي فؤاد، شيماء سيف، أحمد رزق.

يذكر ان دنيا قد حققت نجاحاً كبيراً بمسلسلها الكوميدي "بدل الحدوتة 3 " في الموسم الرمضاني لعام 2019، وقدمت فيه 3 شخصيات مختلفة حققت به نجاحاً كبيراً ونسبة مشاهدة عالية.