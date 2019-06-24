كتب امير فتحي في الاثنين 24 يونيو 2019 01:50 مساءً - نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف صورة جديدة، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها مع بطلات مسلسلها الجديد “مملكة إبليس”.
وعلقت رانيا على الصورة التي ظهرت فيها بجانب سلوى خطاب، وإيمان العاصي، وغادة عادل، وفيدرا، قائلة: “أنا وزملائي الأبالسة في كواليس مسلسل (مملكه إبليس)”.
يذكر ان مسلسل “مملكة ابليس” كان من المقرر طرحه خلال الموسم الرمضاني الماضي، لكنه تأجل.
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف تجتمع مع “الابالسة”!.. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.