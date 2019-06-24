رانيا يوسف تجتمع مع “الابالسة”!.. صورة

كتب امير فتحي في الاثنين 24 يونيو 2019 01:50 مساءً - نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف صورة جديدة، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيها مع بطلات مسلسلها الجديد “مملكة إبليس”.

وعلقت رانيا على الصورة التي ظهرت فيها بجانب سلوى خطاب، وإيمان العاصي، وغادة عادل، وفيدرا، قائلة: “أنا وزملائي الأبالسة في كواليس مسلسل (مملكه إبليس)”.

يذكر ان مسلسل “مملكة ابليس” كان من المقرر طرحه خلال الموسم الرمضاني الماضي، لكنه تأجل.