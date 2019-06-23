رانيا يوسف تنشر صورة من كواليس "مملكة إبليس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من كواليس مسلسل "مملكة إبليس". وظهر في الصورة بجانب رانيا عدد من نجمات الفن من بينهن الفنانة غادة عادل، والفنانة إيمان العاصي، والفنانة سلوى خطاب، وعلقت رانيا على الصورة:" أنا وزملائي الأبالسة في كواليس مسلسل "مملكة إبليس". مسلسل "مملكة إبليس"، تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة رانيا يوسف وغادة عادل وإيمان العاصي.

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