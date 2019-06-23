انتقادات للدكتورة خلود واتهامها بتقليد الاميرة ديانا!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 23 يونيو 2019 11:51 صباحاً - نشرت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود صورا من اطلالة جديدة لها ظهرت فيها تشبه الاميرة ديانا الراحلة.

ظهرت الدكتورة خلود، بنفس قصّة شعر الأميرة ديانا، وهو ما عرّضها لكثير من انتقادات متابعيها؛ نظرًا لعدم تناسق شعرها القصير مع ملامح وجهها، لافتين، إلى أنّه لا يوجد شبه بينها، وبين الأميرة ديانا لتقلّدها.

وأعربت إحدى متابعاتها عن استيائها، قائلة :”ما عجبني أبدا ماشالله الدكتورة خلود وجهها كبير وأبدا مو لايق عليها هادا الستايل يبغالوا واحدة نحيفة وكتكوتة”.

وسخر آخر من النيولوك، قائلا: “الحمد الله إنها ماتت قبل ما تشوف اللي نشوفه”، ووافقته الرأي متابعة أخرى معلقة: “الأميرة ديانا تصيح في قبرها”.