شاعرُ أغنية "يا دار": كرهتُ اليوم الذي كتبت فيه القصيدة.. فهل السبب شمس؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم يتمالك الشاعر السعودي عبدالعزيز السالم نفسه وهو يشاهد قصيدته الشهيرة "يا دار" تقوم بغنائها الفنانة شمس خلال حفلتها التي أقيمت مؤخرًا في الرياض.

وعبّر الشاعر من خلال حسابه على "تويتر" ندمه على كتابة القصيدة بقوله "أقسم بالله العظيم بأني كرهت اليوم الذي كتبت فيه هذه القصيدة!!"

واتفق الكثيرون مع الشاعر، حيث أكّدوا أن الأغنية أصبح يغنيها "كل من هب ودب"، وهي تعتبر من الأغاني الوطنية.

يذكر أن ‏(يا دار) انطلقت بالتزامن مع الغزو العراقي للكويت ولا تزال حاضرة بقوة حتى هذا اليوم، كتبها الشاعر عبدالعزيز السالم ولحنها الفنان رابح صقر وشدا بها رابح صقر ونبيل شعيل.

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تلك الأغنية علا صداها واصبحت تتردّد في الكثير من المحافل والحفلات والمهرجانات، حيث إنه ومنذ سنوات يختم بها الفنان رابح صقر حفلاته ويتفاعل معها ومعه الجمهور كما أن الفنان نبيل شعيل هو الآخر يختم بها حفلاته الغنائية!

وأصبح فنانون آخرون يشدون بها في حفلاتهم المختلفة والجمهور يُردّدها في كل مكان.