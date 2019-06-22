ديما بياعة تُوضِّح موقفها من المثليّين وتتوعَّد زوجها على الهواء

تعرّضت الفنّانة السورية ديما بياعة لموقف محرج على الهواء أثناء استضافتها ببرنامج "أكلناها" تقديم الفنّان باسم ياخور، وفي حضور زوجها الذي كان جالسًا بين الجمهور.

ووجّه ياخور سؤالا لديما عمّا إذا كانت تغار على زوجها أم لا، فكانت إجابتها "لا أغار"، لينظر باسم إلى زوجها ليتأكّد من إجابة الفنّانة السّوريّة، إلا أنّه أشار إلى عكس حديثها، وأكّد على غيرتها الشّديدة عليه.

اقرأ ايضا:

ديمة بياعة تحارب الحسد بـ"تاتو" من رسم إبنها

وجاء ردّ زوج ديما صادمًا لها لتتوعّده بالإشارة بيدها قائلة: "والله.. اصبر"، ليستمرّ باسم ياخور في الحديث عن علاقتها بزوجها، وسؤالها عمّا إذا كانت تقوم بالتفتيش في هاتف زوجها الشّخصيّ، أم لا، فأجابت قائلة: "أنا أبدا ما أفتش بموبايله أبدًا"، ليعيد باسم النّظر إلى زوجها، الذي كرّر ما فعله في السّؤال السّابق، وأحرجها مجدّدًا.

وكشفت ديما عن موقفها من حقوق المثليّين جنسيا، مشيرة إلى أنّ الدّين يرفض العديد من الأشياء، التي يقوم بها الجميع، ومع ذلك يتجاهل الناس هذا الرّفض، ويقومون بتلك الأفعال، بينما يرفضون حقوق المثليّين جنسيًا.

Advertisements

وأوضحت ديما: "مجتمعنا يتقبل رجل ثمانيني يتزوج من فتاة قاصر، ويتقبل امرأة عجوز تتزوج من شاب ثلاثيني، كما يتقبل مجتمعنا رجل يضرب زوجته لأنه لا يعرف أن يقيم علاقة جنسية بدون الضرب، فهل المجتمع يقبل كل هؤلاء ويرفض المثليين جنسيًا".

وتابعت الفنّانة السّوريّة: "على الأقل المثلي اختار حياته الجنسية بعيدًا عنا جميعًا، ولا دخل لنا في هذا الشأن، فلماذا لا نتقبله إذن؟".

كانت ديما بياعة أثير حولها جدلًا واسعًا، بعد الكشف عن برومو حلقتها، التي قالت فيها هذه التّصريحات ببرنامج "أكلناها"، مع الفنان باسم ياخور، حيث ظهرت، وهي تقدّم وصلة رقص جريئة، مع زوجها على المسرح، أمام الجمهور، ما أثار ذهول مقدّم البرنامج والمشاهدين.



قد يهمك أيضا:

ديما بياعة ترقص مع طفليها من تيم حسن على "Despacito"

طفلا الفنانة السورية ديما بياعة من تيم حسن يمنعانها من إنجاب طفل جديد ‎