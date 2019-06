كايلي جينر تكشفُ تفاصيل جديدة حول فضيحة تريستان تومسون.. ماذا قالت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصيبت النجمة الأمريكية كايلي جينر بالفزع من الطريقة التي تعاملت بها عارضة الأزياء جوردن وودز مع فضيحة "تريستان تومسون" في البداية.

وكشفت كايلي البالغة من العمر 21 عامًا تفاصيل مكالمتها الهاتفية الأولى مع صديقتها السابقة جوردن بعد اكتشاف ما حدث في مقطع سريع خلال أحدث حلقة من Keeping Up With The Kardashians.

وأخبرت كايلي أخواتها كيم وكلوي كارداشيان أنها اتصلت بجوردن بعد اكتشاف خيانتها وأنها وجدت صعوبة في الوثوق بصديقتها منذ زمن طويل بسبب كيفية إخفائها للحادث في اليوم التالي.

وقالت جينر: "اتصلت بها ولم تقل شيئًا حقًا، كانت تبكي طوال الوقت"، وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت: "لقد أخبرتها فقط، أنا خائفة منك الآن، حيث إنها قادرة على الاستيقاظ في صباح اليوم التالي بابتسامة في وجهك".

وذكرت أنها أخبرتها بما تحدّثت به مع أخواتها بالضبط، مثل أنها لم تكن تفكر في ابنة كلوي "ترو" بغض النظر عن كلوي وكايلي نفسها.

وأوضحت كايلي أنها يمكن أن تسامح في الكثير من الأشياء ولكنها تضع خطوطًا عندما يتعلّق الأمر بأسرتها، قائلةً: "يمكنك فعل أي شيء، لكن عندما يؤثر ذلك على عائلتي، فعندئذ ستكون مشكلة".

يُذكر أن صديق كلوي كارداشيان، لاعب كرة السلة، تريستان تومسون قد خانها مع جوردن وودز، والتي هي صديقة كايلي جينر المُقرّبة، عِلمًا بأنّ كايلي هي الأخت غير الشّقيقة لكلوي.