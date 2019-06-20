سروال كاردي بي يتمزق على المسرح.. شاهد ردة فعلها!

كتب امير فتحي في الخميس 20 يونيو 2019 02:53 صباحاً - تعرضت المغنية الأمريكية كاردي بي لموقف محرج على المسرح، فخلال احيائها لأحدث حفلاتها الفنية ضمن مهرجان “بونارو للموسيقى والفنون 2019″، تفاجأت كاردي بتمزق سروالها.
فخلال تقديم كاردي لوصلة راقصة تمزق سروالها من الخلف مما أدى إلى كشف جزء من مؤخرتها، ولسوء حظها حدث ذلك في اللحظة التي أدارت فيها ظهرها للجمهور.
وكانت كاردي ترتدي جامبسوت ضيق، يبدو أنه تمزق بسبب رقصها الجريء، ولكم بالرغم من تعرضها لهذا الموقف المحرج، أكملت كاردي حفلتها، ولكنها اضطرت لتغيير ملابسها، فارتدت روب أبيض فوق ملابسها الداخلية.
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