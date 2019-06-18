مريم بن شعبان تُفجّر موجة غضب بإطلالة فاضحة في أسبوع الموضة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت الفنانة التونسية مريم بن شعبان، لحملة سخرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بسبب ظهورها بفستان جريء في حفل ختام أسبوع الموضة في تونس.

وارتدت مريم في الحفل، فستانًا شفافًا ذهبي اللون، نالت على إثره انتقادات حادة، حيث وصفها البعض بأنها كانت شبه عارية وأن هذا النوع من الملابس لا علاقة له بالأزياء والموضة.

وتعجب متصفحو مواقع التواصل من اعتماد الفنانة التونسية تلك الإطلالة الجريئة في الحفل، بينما تظهر في أعمالها الفنية بملابس محتشمة، وعادة ما تجسد أدوارًا راقية ومميزة.

وسخر كثيرون من الإطلالة، عن طريق التعليقات الهجومية و"الكوميكس" الطريفة، وهاجمها آخرون بتغريدات على "تويتر" من بينها: "الجاهلة إذا قرأت عن الحرية خلعت ملابسها.. مريم بن شعبان شهايدك اعملهم خيشة على وجهك".

ودخل عدد من المشاهير على خط الهجوم والسخرية من مريم، أبرزهم الإعلامية التونسية عربية بن حمادي (سجي الخير)، والتي كتبت عبر "فيسبوك": "حرّكتم تصويرة مريم بن شعبان إستغفرتو ربّي وقلتو كيفاش وعيب وفضحتنا.... هذيكا غلّة زرّيعة الفوضى وقلّة الحياء ياخي كان هي صدمتكم كل يوم تتفرّجو في الكوارث؟؟؟".

Advertisements

وأضافت: "باهي وفيديو كيف هذا وصرخة كيف هاذي وفضيحة كيف هاذي ما تهمّكمش ما تحرّكّمش؟؟ اليوم أولادكم يعدّو في الباك وأمنيتكم نجاحهم غدوة وين باش يمشو؟ باش يمشو للجامعة #الجامعة_العموميّة إلي أستاذها قدّاش عندو يعاني وأنتم ساكتين".

وكانت مريم بن شعبان حققت نجاحًا واسعًا من خلال دورها في مسلسل "مشاعر"، إذ أتقنت دورها ونالت إعجاب الجمهور والنقاد.