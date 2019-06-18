سيلينا غوميز تحذف "انستقرام" من هاتفها لهذا السبب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 يونيو 2019 01:39 مساءً - رغم أنها تعد أكثر ثالث شخص حول العالم يحظى بشعبية على موقع "انستقرام"، إلا أن المطربة والممثلة الأمريكية الشابة، سيلينا غوميز Selena Gomez، أفصحت مؤخراً عن حذفها التطبيق الخاص بموقع الصور والفيديوهات الشهير من هاتفها الذكي.



وقالت "غوميز" (26 عاماً) في تصريحاتها لبرنامج "Live with Kelly and Ryan"، إنها كانت حريصة في السابق على التواصل مع متابعيها عبر حسابها على "انستقرام"، البالغ عددهم 152 مليون متابع، ولكنها توقفت عن هذا، بسبب شعورها بفقدان الثقة في نفسها، نتيجة التعليقات السلبية التي تتلقاها، والتي تشمل الساخرين من تغير جسمها.

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وأشارت إلى أنه بعدما لاحظت تأثير مواقع التواصل الاجتماعي السلبي على صحتها العقلية، اتخذت قراراً بإزالة تطبيق "إنستقرام" من هاتفها الذكي.



وأضافت "غوميز" أنه في حال رغبتها في متابعة حسابها على "إنستقرام"، فإنها تفعل هذا من خلال هاتف شخص آخر، مشددة على أنها لا تدخل إلى حسابها إلا في حالة واحدة فقط، وهي رغبتها في مشاركة أمر ما مع معجبيها.



وسبق أن هاجمت سيلينا غوميز وسائل التواصل الاجتماعي، وتأثيرها السلبي على الشباب، إذ قالت أثناء مشاركتها في مهرجان "كان" السينمائي الدولي، بشهر مايو/أيار، إنها قد تسهم في وجود عالم من التضليل والتنمر.

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