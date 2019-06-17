كتب امير فتحي في الاثنين 17 يونيو 2019 07:59 مساءً - أعلن التليفزيون المصري اليوم الإثنين وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة المحاكمة في قضية ” التخابر مع قطر ” .
حيث طلب مرسي من القاضي السماح له بإلقاء كلمة وسمح له القاضي بذلك وبعد رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفى على إثرها .
وتم نقل الجثمان إلى المستشفى وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه .
وكان محمد مرسي قد أعادت محكمة جنايات القاهرة محاكمته مع 22 شخصا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية منهم ” محمد بديع ” المرشد العام للجماعة في قضية ارتكاب جرائم التخابر مع جهات ومنظمات أجنبية خارج البلاد .
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة محمد مرسي العياط أثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.