أول تعليق لـ"منى فاروق" بعد إخلاء سبيلها

قالت الفنانة منى فاروق المتهمة في القضية "الفيديوهات الإباحية" عن مدى سعادتها بإخلاء سبيلها، وعودتها إلى المنزل وبعدها عن الأضواء المزعجة.

وكشفت "فاروق" في تصريحات صحفية، أن المعاملة التي تلقتها من رجال الشرطة طوال فترة حجزها على ذمة تحقيقات القضية كانت على المستوى الإنساني بعيد كل البعد من الإشاعات الخاطئة عن رجال الشرطة، وأكدت أن المعاملة لم تختلف تماما من قسم شرطة مدينة نصر وسجن

القناطر الذي تم احتجازها فيه.

وتابعت "مني" في أول تعليق لها عقب وصولها إلى منزلها في مدينة نصر: "سعيدة برجوعي لبيتي وحريتي التي أفتقدتها منذ عدة شهور".

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وحول نشاطها الفني أكدت"فاروق"، أنها لم تتخذ أي قرار في الوقت الحالي، مشيرة أنها ستوضح موقفها خلال الأيام القادمة من خلال فيديو ستقوم بنشره على موقع

الصور والفيديوهات "الانستجرام".

كانت محكمة جنايات القاهرة "غرفة مشورة"، قررت إخلاء سبيل الفنانتين على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالتحريض على الفسق والفجور بالإعلان عبر الظهور في فيديو إباحي بتدابير احترازية بعد أن قبلت المحكمة استئناف المتهمتين على قرار حبسهما 45 يومًا، في جلسة الخميس الماضي.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على الفنانتين لاتهامهما بنشر الفسق والفجور في المجتمع عن طريق نشر فيديوهات جنسية لهما، بعدما رصدت مباحث الإنترنت رصد فيديوهات إباحية تظهر فيها الفنانتين أثناء ممارسة الفجور، فجرى رصدهما وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما.