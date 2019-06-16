محمد طه: أنا أجمل شاب بلبنان الآن.. واستحققت لقب "ملك جمال لبنان" منذ البداية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاع الوصيف الأول لملك جمال لبنان عام 2018، أن يشكل حالة استثنائية على "الساحة" منذ لحظة تتويجه؛ إذ أكد أنه من مؤيدي تشريع زراعة الحشيشة في لبنان؛ ما شكل صدمة عند شريحة كبيرة من المجتمع.
واللافت، أن محمد طه قد نُصّب ملك جمال لبنان عام 2018، بعد أن جرى إعفاء رامي عطالله من منصبه، فمثّل لبنان في أكثر من محفل دولي، كان آخره المسابقة العالمية Mr. Model International التي فاز على إثرها بلقب Best Model Asia Pacific 2019.
الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع " فوشيا " مع ملك جمال لبنان لعام 2018، محمد طه، إذ تحدث عن اعتباره أول أجمل شاب في لبنان وتمثيل بلده خير تمثيل، فضلًا عن توجيه رسالة إلى من يضع علامات استفهام حول اختياره.
للمزيد شاهدي المقابلة:
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