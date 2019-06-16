بالفيديو- ربع مليون مشاهدة لغناء ورقص رانيا يوسف على أغنية خليجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بمقطع فيديو لها أثناء قيادة السيارة، وهي تغني مقطعًا من أغنية "الأماكن" للفنان السعودي محمد عبده.
وظهرت رانيا خلال الفيديو وهي ترقص وتردد كلمات الأغنية، وحقق الفيديو نسبة مرتفعة من المشاهدات، تخطت 250 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة.
يُذكر أن رانيا يوسف احتفلت مؤخرا بتخرج ابنتها "ياسمين" ونشرت فيديو لها من حفل التخرج عبر موقع "إنستجرام" ظهرت فيه وهي تبكي فرحا بنجاح ابنتها، كما قامت بالرقص أمام مدرستها ووسط صديقاتها احتفالًا بتخرجها.
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