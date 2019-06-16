شاهد.. رانيا يوسف تتمايل على انغام اغنية لـ “محمد عبده”

كتب امير فتحي في الأحد 16 يونيو 2019 03:56 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف مقطع فيديو جديد لها أثناء قيادة السيارة.

وظهرات رانيا يوسف وهي تغني وتتمايل على انغام اغنية “الأماكن” للفنان السعودي محمد عبده.

وعلقت رانيا يوسف على الفيديو قائلة: “حتى صوتي وضحكتي لك فيها شي

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