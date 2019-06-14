ما جديد الفيديوهات الإباحية في قضية خالد يوسف؟

متابعة بتجــــــــــرد: في شهر اذار الفائت، حُكم على كلّ من الفنانتين المصريتين منى فاروق وشيماء الحاج بالسجن على ذمة التحقيق لمدة 45 يوماً بتهمة التحريض على الفسق والفجور عبر الظهور في فيديوهات إباحية خاصة بالمخرج المصري خالد يوسف.

فما هي تطوّرات القضية بعدما ألقت الشرطة المصرية القبض على المتهمتين؟

في التفاصيل، فقد أخلت “الدائرة 10 جنايات القاهرة” سبيل منى فاروق وشيما الحاج بعدما تقدّمت المحامية حنان أحمد باستئناف على قرار حبسهما 45 يوماً، والذي قبلته المحكمة يوم أمس الخميس.