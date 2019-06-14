بعد سنوات، شيرلي المرّ تنتصر على محطة “او تي في”

بعد سنوات، استطاعت الإعلامية شيرلي المرّ أن تنتصر على محطة OTV وذلك بعد أن ردت محكمة التمييز طلب المحطة بتمييز الحكم الصادر لصالح المرّ.

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وكشف موقع “الكتائب” ان “المرّ” بصدد إتمام الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم الصادر بحق المحطة، بعد إن أتت القضية لصالحها من خلال حكم نهائي.

وفي أول تعليق على الحكم النهائي، قالت “المرّ” لـ “الكتائب”: “انتصر الحق على الباطل”.

وكانت شيرلي قد امتنعت في السابق عن الدخول في حيثيات الدعوى القضائية التي رفعتها ضدّ الـOTV في الاعلام حرصاً منها على حسن سيرها، لكنها كانت تشدّد على ثقتها الكبيرة بالقضاء.