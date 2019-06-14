فيديو.. رانيا يوسف تشجع منتخب مصر علي أنغام أم الدنيا

دعمت الفنانة رانيا يوسف منتخب مصر، قبل بداية كأس الأمم الإفريقية، وطلبت من جمهورها تشجيعه، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ظهرت رانيا في الفيديو أثناء التقاط بعض الصور لها من أخر جلسة تصويرأقامتها وهي ترتدي تيشيرت المنتخب الذي يحمل رقم 10 الخاص باللاعب محمد صلاح، وفي يدها علم مصر، وفي نهاية المقطع وجهت رسالة لجمهورها علي أنغام أغنية "أم الدنيا" للمطرب محمد حماقي، فقالت: "يلا
يذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، سوف تنطلق فعالياتها ابتداء من 21 يونيو، حتي 19 يوليو المقبل، وذلك بمشاركة 24 فريقا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.
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