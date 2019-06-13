إيلي باسيل يهاجمُ هيفاء وهبي ويتّهمها باستغلال مرضها للوصول إلى "التريند"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هاجم الصّحفيّ اللّبنانيّ، إيلي باسيل، مواطنته الفنّانة هيفاء وهبي، موجهًا لها اتّهامات بمحاولة استغلال مرضها، من أجل الوصول إلى "التريند" على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، وتعويض الغياب الفنيّ، الذي مرّت به مؤخرًا، وذلك بعد موجة من الحرب الكلاميّة التي دارت بين "باسيل" ومحمد وزيري، مدير أعمال النّجمة اللّبنانيّة، حينما كشف الأوّل عن مرض "هيفا"، ونفى الثّاني حقيقة كلامه.

ونشرتْ إحدى الصّفحات المهتمّة بالمشاهير، عبر "إنستغرام"، مقطع فيديو لـ"باسيل"، يهاجم من خلاله هيفاء بقسوة، قائلاً: "إنتي حديث الموسم من ورا أجري.. لما طلع خبر مرضها العالم فكر أني كذاب.. أنا جيبت بمصداقية الحقيقة المرة أو الجميلة وأنقذت سمعتك.. يا هيفا إنتي نمبر وان تريند بهالموضوع شو هالخسارة بهالموضوع.. وما هان عليكي لما يقولوا كبد يفكروا إنك سكراجية".

وانقسم روّاد مواقع التّواصل الاجتماعيّ، إلى صفّين، أحدهما أيّد كلام "باسيل"، وآخرون هاجموه، حيث قال أحدهم: "يا شماتة صبحي ماجيك فيهم.. لأنه إيلي بيدعم هيفا من زمان وقلب ضد صبحي لأجل هيفا وهبي.. وهلا إيلي قلب على هيفا"، وعلّق آخر: "صح ساندرا ووزيري رجعوا هيفاء كثير لورا.. هيفاء بتستاهل إدارة أعمال أحسن"، بينما رأى آخر: "هيفا اسم وحدو تريند ومش محتاجة حدا.. حاج كل حدا صار بدو يحكي ويعمل حالو بيفهم".

وجدير بالذّكر، أنّ حربًا كلاميّة وسيلا من الشّتائم، دار بين الصّحافيّ، إيلي باسيل، ومدير أعمال الفنّانّة هيفا وهبي، محمد وزيري، منذ أيام، على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، وذلك بعدما كشف "باسيل"، عن مرض هيفاء وهبي بالكبد، فكذّبه "وزيري"، لتبدأ بينهما حرب التّحدّي، قبل أنْ تعلن النّجمة اللّبنانيّة عن مرضها، ما دعا الصّحافيّ اللّبنانيّ، للخروج بمقطع فيديو.