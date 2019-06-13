إخلاء سبيل منى فاروق وشيماء الحاج بقضية "فيديوهات خالد يوسف"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قضت محكمة مصرية اليوم الخميس، بإخلاء سبيل الفنانتين المصريتين منى فاروق وشيما الحاج في قضية "التحريض على الفجور" بعد ظهورهما في مقطع فيديو إباحي مع المخرج خالد يوسف.

وكانت النيابة أمرت بحبس الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج على ذمة التحقيقات في اتهامهما بخدش الحياء العام عبر الظهور في فيديو إباحي قبل 4 شهور.

يذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على الفنانتين لاتهامهما بنشر الفسق والفجور في المجتمع عن طريق نشر فيديوهات جنسية لهما، بعدما رصدت مباحث الإنترنت فيديوهات إباحية تظهر فيها الفنانتان، فتم القبض عليهما، ثم تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمتهمتين في أوضاع مخلة.

وكان المخرج المذكور تورط مع أكثر من شخصية بينهم الفنانتان؛ منى فاروق وشيما الحاج، وسيدة الأعمال منى الغضبان والراقصة كاميليا، والإعلامية رنا هويدي، والتي أثارت الرأي العام في مصر.

يشار إلى أن المخرج المصري خالد يوسف يتواجد حاليًا خارج مصر، حيث قال في أكثر من تصريح تلفزيوني إنه يتعرض لحملة تشهير بحقه نتيجه مواقفه السياسية.