قمر وتصرف مجنون في الحمام.. شاهد ماذا فعلت!

كتب امير فتحي في الخميس 13 يونيو 2019 03:00 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية قمر مقطع فيديو جديد، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيه داخل الحمام.
وظهرت قمر في الفيديو بينما كانت تقوم بتصرف مجنون حيث كانت تقوم بتنشيف شعرها بطريقة غريبة باستعمال جهاز تنشيف اليدين وعلقت قائلة “مش بس للإيدين فيكن تستخدمو للشعر كمان”.
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