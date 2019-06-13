محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت زينب نصر فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" أحدث جلسة تصوير خضعت لها بنتاها "رهف ودانيلا"، حفيدتا الفنانة هيفاء وهبي. وخطفت الجلسة أنظار متابعي زينب فياض وهيفاء وهبي، وعبر البعض عن مدى الشبه بين الحفيدتين وهيفاء وهبي، ومدى تأثرهما بجمال جدتيهما. زينب هي ابنة هيفاء وهبي من زوجها الأول رجل الأعمال نصر فياض، وقد انفصل عنها بالطلاق عام 1998، وأصر على الاحتفاظ بحضانة ابنتيهما الوحيدة، ليبتعد تماماً عن عالم الشهرة والإعلام حتى يربي ابنته في هدوء وبشكل طبيعي.

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كانت هذه تفاصيل خبر حفيدتا هيفاء وهبي تخطفان الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. هل تشبهان جدتيهما؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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