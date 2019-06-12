صادق الصباح يؤكد وجود جزء رابع من "الهيبة".. هل تيم حسن البطل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صرّح المنتج صادق الصّباح عن استعداد شركة "صبّاح إخوان" للعمل على موسم رابع من مسلسل "الهيبة".

وقال الصّباح خلال تصريحات صحفية: إن المشروع جماهيري، ومن الصّعب خلق مثل هذا النوع من الدراما؛ حيث أصبح أبطالها أيقونات شعبوية.

وأوضح أن أحداث "الهيبة" لن تغرق في باب التكرار؛ لأنه في كل جزء قدم قصصًا مختلفة، والعمل يحتمل المزيد من الأحداث التي نعيشها، وقال: "نحنا عايشين الهيبة".

أما عن عدم رضا البعض عن أحداث الحلقة الأخيرة من الجزء الثالث، قال الصّباح: إن نهاية المسلسل تمهيد لافتتاحية الجزء الرابع ولا داعي لاستعجال الأحداث.

وأكد أن فكرة النهاية منسوخة من فيلم "العراب" حين يكون "مايكل كورليوني" (الممثل آل باتشينو) في "عمادة" ابنه في الكنيسة، وتقوم جماعته بتصفية الخصوم مع استمراره بالصلاة. ليكون سؤال الموسم القادم هو مصير "جبل" (تيم حسن) إن بقي على قيد الحياة أم مات؟

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فأجاب الصّباح أن الممثل السّوري تيم حسن سيشارك في الجزء الرابع، وشكره على نجاحه الكبير، والتزامه مع الشركة المنتجة "صبّاح إخوان". وعلق: "بطلنا باق ونعدكم بجزء مشوق".

وحول الإصرار على عمل تمّ استهلاكه وبات وجبة رمضانية تمشي على خطى "باب الحارة" الذي قدمت منه عشر نسخات مكررة، علق الصّباح على ذلك: "أنا بوعد الناس إنه ننهي العمل في المكان الناجح، ولن نخطئ بالتكرار ونقلل من نجاحنا.. وفي شركة الصّباح نختار الأصعب ولن تكون صفة الرتابة حليفة الهيبة".

وختم الحديث قائلاً: إنه مازال البحث عن كاتب ومؤلف رئيسي، وذلك بعد انسحاب باسم السّلكا.