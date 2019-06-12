نشرت الفنانة رانيا يوسف، مقطع فيديو لها من حفل تخرج ابنتها “ياسمين”، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.
وظهرت رانيا في الفيديو وهي تبكي فرحا بنجاح ابنتها، كما قامت بالرقص أمام مدرستها ووسط صديقاتها احتفالًا بتخرجها.
كما حرص الفنان أحمد السقا على تهنئة “ياسمين”، بحضور حفل التخرج واحتضانها.
وقد انهالت عليها التهاني بتخرج ابنتها من المدرسة، وحظى الفيديو على إعجاب عدد كبير من جمهور ومتابعي “رانيا”، التي علقت: “عملنا الشاق أثمر عنه التهاني، أخيرا أنتِ تتخرجين”.
يذكر أن ياسمين هي ابنة رانيا يوسف من طليقها المنتج محمد مختار.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: رانيا يوسف تحتفل بتخرج ابنتها بوصلة رقص أمام المدرسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.