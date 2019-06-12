فيديو| رانيا يوسف ترقص مع درة وابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة رانيا يوسف فيديو عبر حسابها على إنستجرام، وهي ترقص احتفالًا بتخرج ابنتها.

ورقصت معها في الفيديو على عدة أغانٍ الفنانات درة وساندي وابنتها ياسمين.

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وكانت رانيا قد نشرت صباح اليوم مقطع فيديو لها من حفل تخرج ابنتها "ياسمين"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت رانيا في الفيديو وهي تبكي فرحًا بنجاح ابنتها، كما قامت بالرقص أمام مدرستها ووسط صديقاتها احتفالًا بتخرجها.

يذكر أن ياسمين هي ابنة رانيا يوسف من طليقها المنتج محمد مختار.