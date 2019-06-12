محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت الفنانة رانيا يوسف فيديو عبر حسابها على إنستجرام، وهي ترقص احتفالًا بتخرج ابنتها.
ورقصت معها في الفيديو على عدة أغانٍ الفنانات درة وساندي وابنتها ياسمين.
وكانت رانيا قد نشرت صباح اليوم مقطع فيديو لها من حفل تخرج ابنتها "ياسمين"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
وظهرت رانيا في الفيديو وهي تبكي فرحًا بنجاح ابنتها، كما قامت بالرقص أمام مدرستها ووسط صديقاتها احتفالًا بتخرجها.
يذكر أن ياسمين هي ابنة رانيا يوسف من طليقها المنتج محمد مختار.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| رانيا يوسف ترقص مع درة وابنتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.