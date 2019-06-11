بالصور.. رانيا يوسف توجه رسالة لابنتها بعد تخرجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
وجهت الفنانة رانيا يوسف رسالة لابنتها الكبرى "ياسمين"، عبر صفحتها الشخصية بـ"إنستجرام" بمناسبة تخرجها في المدرسة.
ونشرت رانيا صورًا من حفل التخرج، وعلقت عليها باللغة الإنجليزية قائلة: "إلى ابنتي الجميلة "جيسي": أتذكر خطواتك الأولى، أول يوم لك في المدرسة، ويومك الأول من المدرسة الثانوية التي جعلتني أشعر بأنك عروس".
وأَضافت: "فخورة بك وبإنجازاتك، واثق بأنك ستحققين مزيدًا من النجاحات، حظا سعيدا في مغامراتك القادمة".
يذكر أن رانيا نشرت مقطع فيديو لها من حفل تخرج ابنتها، وظهرت خلاله وهي تبكى من الفرح بنجاح ابنتها، كما رقصت أمام المدرسة احتفالًا بالمناسبة.
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