كتب امير فتحي في الثلاثاء 11 يونيو 2019 03:57 مساءً - نشر الممثل السوري باسم ياخور برومو الحلقة المقبلة من برنامج “اكلناها” الذي يقدمه اسبوعيا على شاشة تلفزيون “لنا” وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف باسم ياخور ان ضيف الحلقة سيكون مواطنه الممثل باسل خياط حيث علق قائلا: “باسل خياط الغالي على قلبي

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد… هل يكشف باسل خياط عن رأيه في أسوء ممثلة لبنانية؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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