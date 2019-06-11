أحمد السقا "يحضن" ابنة رانيا يوسف احتفالاً بتخرجها.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شارك الفنان المصري أحمد السقا ونجله "ياسين" في الاحتفال بتخرج "ياسمين" ابنة الفنانة رانيا يوسف الكبرى من إحدى المراحل التعليمية.

ونشرت رانيا عبر إنستغرام وتويتر مقطع فيديو للحظة تكريم ابنتها وعلقت عليه: "عملك الشاق والتفاني قد أثمر.. أنت بتتخرج أخيرًا".

وظهرت رانيا في الفيديو وهي ترتدي فستانًا أحمر اللون خلال الحفل وتنتظر ابنتها بشغف خلال تكريمها على المسرح، وبعد نزولها احتضنتها وباركت لها على التخرج وانهمرت بالبكاء فرحًا.

بعدها دخلت الفنانة في حلقة رقص مع ابنتها ابتهاجًا بالتخرج وانتهاء مرحلة مهمة من حياتها، على نغمات الطبل والمزمار وأغاني النجاح.

وأثناء ذلك؛ ظهر الفنان أحمد السقا في الحفل وخلفه ابنه "ياسين" فدعت رانيا بناتها "ياسمين ونناسي" كي تقدما التحية له.

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ولم يعرف تحديدًا سبب تواجد السقا وابنه ياسين، 19 عامًا، في هذا التوقيت، وهل وجّهت إليهما دعوة لحضور الحفل أم لسبب آخر؟.

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف أنجبت ابنتها "ياسمين" من زوجها الأول المنتج محمد مختار، الذي انفصلت عنه بعد زواج دام 12 سنة.

ووقعت خلافات بين رانيا ومحمد مختار بعد الطلاق، فلجأت رانيا يوسف للمحاكم، وأقامت دعوى نفقة ضد مختار، وقضت محكمة الأسرة بنفقة لابنتيها ياسمين ونانسي.

على الجانب الآخر تستكمل رانيا يوسف تصوير مسلسل "مملكة إبليس" الذي لم يلحق بالسباق الرمضاني هذا الموسم.