شكرا لقرائتكم خبر عن بالزفة و المزمار.. رانيا يوسف تحتفل بتخرج ابنتها من المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة رانيا يوسف، بتخرج ابنتها الكبرى ياسمين من المدرسة، معربة عن فرحتها الشديدة بإنهاء ابنتها المرحلة الدراسية والانتقال إلى الجامعة.

ورقصت رانيا على نغمات الطبلة و المزمار بمناسبة تخرج ابنتها وظهرت عليها علامات السعادة، موجها لها رسالة بعد التخرج قائلة: " جنيتى مجهودات تعبك و تفانيكى فى العمل و اخيرا اتخرجتى".

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والأيام الماضية سافرت الفنانة رانيا يوسف إلى إحدى المدن الساحلية لقضاء إجازة العيد والصيف فى نفس الوقت، وذلك بعد انشغالها طوال الفترة الماضية بتصوير مسلسلها الجديد "مملكة إبليس" الذى انتهت من تصويره فى الأيام الأخيرة من شهر رمضان المنصرم.