بالفيديو.. رانيا يوسف ترقص أمام مدرسة ابنتها احتفالا بتخرجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

نشرت الفنانة رانيا يوسف، مقطع فيديو لها من حفل تخرج ابنتها "ياسمين"، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وظهرت رانيا في الفيديو وهي تبكي فرحا بنجاح ابنتها، كما قامت بالرقص أمام مدرستها ووسط صديقاتها احتفالًا بتخرجها.

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كما حرص الفنان أحمد السقا على تهنئة "ياسمين"، بحضور حفل التخرج واحتضانها.

وقد انهالت عليها التهاني بتخرج ابنتها من المدرسة، وحظى الفيديو على إعجاب عدد كبير من جمهور ومتابعي "رانيا"، التي علقت: "عملنا الشاق أثمر عنه التهاني، أخيرا أنتِ تتخرجين".

يذكر أن ياسمين هي ابنة رانيا يوسف من طليقها المنتج محمد مختار.