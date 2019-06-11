رانيا يوسف تعود من جديد بطلة جريئة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

بعد قفطان شهر رمضان عادت الفنانة المصرية رانيا يوسف مرة أخرى لطلاتها المثيرة للجدل، ونشرت صور جديدة لها عبر حسابها على «انستجرام».

رانيا يوسف ظهرت في طلة ملفتة، حيق ارتدت توب قصير يكشف عن بطنها لونه أسود، وجيب قصيرة من اللونين الأبيض والأسود، ووضعت ماكياج بارز.

الصور أثارت عاصفة من التعليقات، حيث انتقدها عدد كبير من الجمهور، وخاصة أنها حرصت خلال الأيام الماضية على الظهور بطلات معتدلة ومحتشمة احتراما لشهر رمضان الكريم، ثم عادت مرة أخرى للملابس الملفتة.

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رانيا يوسف سافرت خارج القاهرة للاستمتاع باجازة عيد الفطر، ونشرت صور لها على احد الشواطئ عبر حسابها الخاص.

رانيا خرجت من الموسم الرمضاني هذا العام، ولم يلحق مسلسلها «مملكة إبليس» بالموسم، ويشاركها في البطولة الفنانة غادة عادل.

رانيا يوسف واحدة من أكثر النجمات إثارة للجدل، وصرحت مؤخرا من خلال برنامج «شيخ الحارة»، أنها تحب إثارة الجدل، وان ملابس العري أصبحت موضة عالمية وليست في مصر فقط.

الفنانة المصرية اعترفت أيضا أنها استفادت من الأزمة التي أثيرت حولها بسبب فستان حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، رغم أنها تعرضت للمساءلة القانونية.