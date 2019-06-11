نانسي عجرم في سابقة من نوعها… إقرأوا هذا الخبر

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Jun 11, 2019
بات من المعلوم أن النجمة اللبنانية نانسي عجرم من أكثر النجمات الشابات متابعة وجماهرية في لبنان والعالم العربي وحتى العالم، فهي محبوبة من الكبير والصغير، يتابعها الجميع ويستمتع بأغنياتها التي تدخل القلب بسلاسة، حيث تجمع في أعمالها بين أغانٍ رومنسيّة وتشويقيّة وحتى أغنيات للأطفال التي حصدت نجاحًا كبيرًا.
محبة الجماهير لنانسي تُرجم في عدد المتابعين لها على الشبكة العنكبوتيّة. فخلال جولة لنا على بعض الحسابات عبر موقع انستغرام، لفتنا حساب يحمل اسم نانسي عجرم، يديره معجبون ومعجبات لنانسي، ونجح هذا الحساب في حصد مليون متابع، حيث جرت احتفالات وتهنئات لوصول عدد المتابعين على هذه الصفحة لمليون متابع، وهو ما يعدّ سابقة من نوعها أن يحصد حساب او صفحة لمعجبين بفنانة معينة هذا العدد الكبير من المتابعين.
ولا بد من الاشارة الى أن الحساب يتضمّن صورا وفيديوهات لنانسي وعائلتها، ترصد من خلاله كل مراحل حياتها ومسيرتها الفنية لغاية اليوم، كما أن النجمة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم هما أيضا من متابعي هذا الحساب، ويدعمانه باستمرار ويشاركانه كل اللحظات المميزة في حياة نانسي الفنية وحتى العائلية.
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