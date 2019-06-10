متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كاد حريق نشب في شقة الفنانة اليمنية ريماس منصور والتي تعيش في مدينة الرياض أن يودي بحياتها وحياة والدتها التي تسكن معها، فقد ظهرت ريماس بمقطع فيديو عبر حسابها في "سناب شات" وهي تبكي بحرقة، وتقوم بتصوير أدخنة اللهب والنيران تنبعث من شقتها.
وكانت ريماس تنادي بأعلى صوتها طلبًا لحضور الإطفاء وقالت إنه تأخّر ساعة كاملة، مشيرة إلى أن والدتها كانت نائمة أثناء نشوب الحريق، كما قالت إنها وحيدة أمها وليس لها غيرها.
البعض اعتبر أن ريماس أساءت لرجال الإطفاء وقامت بالتشهير بهم عبر مواقع التواصل، مشيرين إلى أن النيابة العامة تؤكد أن "استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة رقمية للإساءة لأي شخص أو التشهير به، أوإرسال أو نشر واقعة تجعله محلاً للازدراء أو تمسّ العرض أو السمعة هي جريمة معلوماتية".
ويعاقب مرتكب مثل هذه الجرائم إذا أدين فعلًا بها بالسجن مدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.
يشار إلى أن ريماس منصور هي مقيمة منذ الطفولة في مدينة الرياض وأصبحت إحدى نجمات الشاشة السعودية بسبب إتقانها "للكنة مجتمع الرياض"، كما أنها أحد نجوم المسلسل التاريخي "العاصوف"، وعدد من المسلسلات المعروفة.
كانت هذه تفاصيل خبر ريماس منصور تنجو من حريق منزلها.. وتُوثّق "لحظات الرعب" بالفيديو!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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