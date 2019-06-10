شاهد .. تسريبات مزايا هاتف سامسونج جالاكسي” نوت 10 برو”

كتب امير فتحي في الاثنين 10 يونيو 2019 03:56 مساءً - نشر موقع ” أوليكس ” تسريبات جديدة لهاتف سامسونج جالاكسي ” نوت 10 برو ” تكشف عن بعض المزايا المتوفرة بالجهاز الجديد .
وأظهرت التسريبات أن الهاتف الجديد يأتي بحافة منحنية وبدون إطار ويحتوي على 4 كاميرات خلفية أحدهما ستكون من نوع ” تايم أوف فلايت ” تعمل بأشعة الليزر لقياس عمق الأشياء في الصورة .. بينما الكاميرات الثلاثة الأخرى تشمل عدسة رئيسية 12 ميجابيكسل وعدسة تليفوتوغرافي 12 ميجابيكسل وعدسة 16 ميجابيكسل .
أما الكاميرا الأمامية فهي ذات ثقب أحادي العدسة .
وسيكون حجم شاشة الهاتف الجديد 6.75 بوصة مع دعم ” HDR 10 ” وسيأتي بذاكرة وصول عشوائي سعة 12 جيجا بايت .
وأشارت التسريبات أيضا إلى أن زر تشغيل الهاتف وأزرار التحكم بالصوت ستكون في الجانب الأيسر بينما منفذ ” يو إس بي ” سيكون في الأسفل ولن يحتوي الجهاز على منفذ خاص بسماعة الأذن .
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