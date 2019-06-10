رانيا يوسف بإطلالة مثيرة جديدة

كتب امير فتحي في الاثنين 10 يونيو 2019 05:58 صباحاً - كعادتها أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف الجدل بعد نشرها صور جديدة أطلت فيها بإطلالة جديدة ومثيرة.
فقد ظهرت رانيا يوسف مرتدية ” بدي ستوميك” أسود، كشف عن منطقة الصدر والبطن، مع “ميني جيب” قصير كما اعتمدت على الشعر الويفي المنسدل والمكياج “سموكي”.
واكتفت رانيا يوسف، بالتعليق عليها موجهة حديثها إلى جمهورها: “الأمر يتعلق بك.. إذا فزت لك أو خسرت لك أيضا.. اسود و ابيض.. لا مكان للاختباء”.
وقد تلقت رانيا يوسف عددا من التعليقات السلبية حيث وتساءل بعض متابعيها: “لماذا تتجهين إلى الإثارة؟ وإيه المضمون من كده يا رانيا ربنا يهدينا ويهديكي يارب” فيما علق اخر “اجمل بطانة في الدنيا”.
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