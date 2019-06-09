بعد شائعات علاقتها بالأمير وليام.. هل انفصلت صديقة كيت ميدلتون عن زوجها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرت روز هانبرين أقرب أصدقاء دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، دون خاتم الزواج خلال ظهورها الأخير بصحبة العائلة المالكة.

وكانت روز من بين هؤلاء الذي حضروا مأدبة الدولة الأسبوع الماضي، في قصر باكنغهام، والتي استضافتها الملكة إليزابيث بمناسبة زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لبريطانيا.

وظهرت اليد اليسرى لهانبري بلا خاتم زفافها للجميع ليراها، وهي ترافق زوجها إلى الحدث، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكانت ترتدي فستانًا أبيض اللون وشعرها مربوط لأعلى، ولم تجلس روز وميدلتون بجانب بعضهما ولكن جلست الأولى على مسافة قريبة من كيت.

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وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رؤية المرأتين في نفس الحدث منذ أن طلبت دوقة كامبريدج من الأمير ويليام إخراج روز، التي تعد أقرب أصدقائها، من دائرتهم الاجتماعية المقربة في أعقاب ما وُصف بانهيار "رهيب"، في وقت سابق من هذا العام.

وتزوجت روز البالغة من العمر35 عامًا من المخرج ديفيد روكسافاج، الذي يكبرها بـ23 عامًا منذ عام 2009، بعد ارتباط قصير للغاية، ثم قاموا بربط العقدة، بعد يوم واحد فقط.

وكانت قد انتشرت تقارير تزعم أن الأمير وليام خدع زوجته كيت ميدلتون، عندما كانت حاملاً لطفلها الثالث لويس مع جارتها الارستقراطية، إلا أنه تم نفي هذه الشائعات.