شاهد.. مي عمر: “دايما جوزي بيحب يقتلني في آخر المسلسل”!

كتب امير فتحي في الأحد 9 يونيو 2019 05:07 مساءً - اعتبرت الفنانة المصرية مي عمر، إن مسلسل “ولد الغلابة” والذي عُرض في شهر رمضان الماضي، لاقى ردود فعل ايجابية من الجمهور.

وأضافت مي عمر خلال استضافتها ببرنامج “الحكاية” والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية ON E، أن الشخصية التي كانت تلعبها تعتبر سبب المصائب التي دارت حولها قصة المسلسل، موضحة أنها لا تعلم لماذا يقوم زوجها بقتلها في نهاية الأعمال الفنية التي تشارك فيها معه “أنا سألته ليه بتقتلني كل مرة؟ وقاللي لأ.. بس أنا حاسّة إنه آه”.

وقال زوجها المخرج محمد سامي، إنه قتلها في 3 أعمال فنية وليس اثنين فقط، فقاطعته مي عمر بقولها “محمد.. بس” ورد عليها بقوله “خلاص”، حتى تدخل الإعلامي عمرو أديب، وقال “هي تقولك محمد وأنت تسكت هي الست مسيطرة أوي كده”.