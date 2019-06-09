شاهد.. شيرين تثير الجدل بفيديو راقص لفتاة محجبة مع هوت شورت!

كتب امير فتحي في الأحد 9 يونيو 2019 05:07 مساءً - أثارت الفنانة المصرية شيرين الجدل بين متابعيها على انستغرام بعد نشرها فيديو راقص على انغام اغنيتها “يا بتفكر يا بتحس”.

وقد اثار الفيديو الجدل كونه يظهر رقصة بأزياء غريبة خاصة بسبب ارتداء احدى الفتيات حجابا مع “هوت شورت”.

وقد ابدى متابعو شيرين اعجابهم بالاغنية غير انهم ابدو تحفظهم على ازياء الراقصين حيث قالت احدى المتابعات “طيب ليه محجبة مش فاهمة

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