راموس يضع شروطا غريبة للمدعوين في حفل زفافه !!

كتب امير فتحي في الأحد 9 يونيو 2019 05:07 مساءً - كشفت صحيفة ” ماركا الإسبانية ” عن الشروط الغريبة والصارمة التي وضعها نجم ريال مدريد الأسباني سيرجيو راموس لحفل زفافه على الصحفية والمذيعة التليفزيونية ” بيلا روبيو ” للمدعوين وعليهم الالتزام بها .

وسيكون الزفاف في الخامس عشر من يونيو الجاري أما عقد القرآن سيكون في كاتدرائية بمدينة إشبيلية .

وتشمل شروط حضور الزفاف عدم إدخال الهواتف ومن المرجح أن يكون الهدف من هذه الخطوة هو حماية خصوصية العروسين وتفادي التقاط صور غير مرغوب فيها .

كما طولب من المدعوون عدم ارتداء مجموعة من الألوان خلال الزفاف مثل اللون الأحمر والأخضر والبرتقالي .

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وسيقام حفل الزفاف في مزرعة غسيحة ببلدة ” بوليلوس ” في مقاطعة هويلغا غربي البلاد .. وسيحضر نحو 500 مدعو في حفل الزفاف .

ويتزوج راموس صاحب ال ( 33 ) عاما من صديقته التي تكبره ب 8 أعوام بعد علاقة بدأت عام 2012 أن لديهما 3 أبناء : سيرجيو جونيور 5 أعوام – ماركو 3 أعوام – أليخاندرو عام .