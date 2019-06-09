رانيا يوسف تبدأ صيفها مبكرًا وتقضي أجازة شاطئية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافرت الفنانة المصرية رانيا يوسف لأحد الشواطئ لقضاء أجازة عيد الفطر المبارك.

رانيا شاركت محبيها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وهي على أحد الشواطئ، حيث كانت ترتدي ملابس البحر الصيفية، وتستمتع بالشمس.

جمهور رانيا يوسف عبر عن إعجابه الشديد بالصور التي نشرتها من خلال حسابها الخاص، وتمنى لها أجازة سعيدة.

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رانيا خرجت من الموسم الرمضاني هذا العام، ولم يلحق مسلسلها «مملكة إبليس» بالموسم، ويشاركها في البطولة الفنانة غادة عادل.

رانيا يوسف واحدة من أكثر النجمات إثارة للجدل، وصرحت مؤخرا من خلال برنامج «شيخ الحارة»، أنها تحب إثارة الجدل، وان ملابس العري أصبحت موضة عالمية وليست في مصر فقط.

الفنانة المصرية اعترفت أيضا أنها استفادت من الأزمة التي أثيرت حولها بسبب فستان حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، رغم أنها تعرضت للمساءلة القانونية.

يٌذكر أن الفنانة رانيا يوسف أثارت عاصفة من الهجوم وأزمة وصلت للقضاء بعدما ظهرت بفستان فاضح في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، ولكنها اعتذرت عن ذلك، وأكدت أنها لم تتعمد إثارة الجدل.