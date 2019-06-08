هذا ما حققته أغنية كاظم الساهر “متمردة” في أسبوع!

متابعة بتجـــــــــرد: يحصد النجم العراقي كاظم الساهر أصداء أغنيته الجديدة “متمردة” والتي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وحقق الفيديو الخاص بالأغنية ربع مليون مشاهدة بعد أسبوع على إتاحة عرضه عبر قناة كاظم الساهر على موقع “يوتيوب”.

أغنية “متمردة” من ألحان ‫كاظم الساهر‬⁩، ‏كلمات كريم العراقي وتوزيع ميشال فاضل، وهي الأولى بين مجموعة من الأغاني التي انتهى كاظم من تسجيلها ليضمها إلى ألبومه الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن كاظم الساهر يستعد لموسم صيفي حافل بالمهرجانات الجماهيرية في عدد كبير من البلدان العربية.

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لمشاهدة فيديو أغنية “متمردة”: