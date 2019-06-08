ردّ فعل ابنة هيفاء وهبي فور علمها بمرض والدتها رغم القطيعة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تمنّت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لوالدتها الشفاء من الوعكة الصحية التي تعرّضت لها مؤخرًا، وذلك رغم القطيعة والمشاحنات التي بينهما، إثر الأقاويل التي خرجت عن زواج "هيفاء" من مدير أعمالها محمد الوزيري، سريًا.

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير على إنستغرام، صورة من منشور "زينب"، التي كتبت: "اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت ضر يعقوب… اشفي كل مريض يتألم ولا يتكلم ولا يعلم بحاله إلا أنت".

وتابعت: "اللهم إني اسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب المرض.. ربي أرح ثم هون ثم اشفي كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت.. إنك على كل شيء قدير".

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جدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، كانت تعرّضت لوعكة صحية طارئة ألمت بها منذ أكثر من شهر، مؤكدة أنها متوقفة عن أي نشاط فني أو ظهور إعلامي بسبب ظروفها الصحية، مطالبة جمهورها بالدعاء لها.

وشهدت الفترة الماضية، خلافات بين زينب فياض، ووالدتها هيفاء وهبي، وأثارت الجدل مؤخرًا برسالة لها، قالت فيها: "إن بعض الأمهات يحملن لقب "أمْ"، ولكن حرام فيهن هذه الكلمة.. وكلمة "أمْ" في حد ذاتها مسؤولية ونعمة من الله، وحرام تنعطى لنساء فقط لأنهم أنجبوا"، وذلك بعدما تردّدت أنباء عن وجود علاقة بين"هيفاء" ومدير أعمالها محمد الوزيري.