بالفيديو.. رانيا يوسف تغني "حالة خاصة جدا" لأنغام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو لها وهي تغني في سيارتها أغنية "حالة خاصة جدا" للمطربة أنغام. وتصور رانيا يوسف حاليًا، مسلسل "مملكة إبليس"، من تأليف محمدأمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، بطولة رانيا يوسف وغادة عادل وإيمان العاصي، وسيتم عرضه قريبًا. يذكر أن الفنانة أنغام طرحت مؤخرا ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا"، والذي يضم 14 أغنية أبرزها "هبدأ م الآخر"، "نزوة"، "حبايبنا".

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