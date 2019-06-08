رانيا يوسف بفستان أبيض في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت "رانيا" خلال الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، مرتدية فستان أبيض، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف الدرامية مسلسل "كأنه أمبارح" الذي شاركت في بطولته مع الفنان أحمد وفيق، ومحمد الشرنوبي. ​

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