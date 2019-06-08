سلمان خان يستضيف نجوم بوليوود احتفالاً بعيد الفطر.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تحول عيد الفطر -الذي يعد أحد المهرجانات الأكثر شهرة في الهند- إلى احتفالية مدهشة للممثل سلمان خان، حيث أقام النجم احتفالا بالعيد حضره نجوم بوليوود مثل سوناكشي سينها وكاترينا كايف وغيرهم.

وجد الفنان الكبير صاحب القاعدة الجماهيرية الكبيرة إنها مناسبة لدعوة الأصدقاء والعائلة لقضاء وقت ممتع، وذلك يوم الأربعاء 5 يونيو، وصلت عائلة الممثل سلمان خان وأصدقائه المقربين إلى قصر جالاكسي Galaxy للاحتفال بإطلاق أحدث أعماله الفنية “بهارات” وكذلك العيد.

شوهد الممثل إلذي كان كان مشغولا مع حفلات الترويج لفيلمه الجديد لبعض الوقت، وهو يرتدي كورتا (بدلة) هندية تقليدية وكان يبدو سعيداً للغاية.

ومن سمات هذا الاحتفال بالعيد الخاص الذي كان مميزًا، شق الممثل طريقه إلى شرفته واستقبل معجبيه، حيث وصل الآلاف من الناس لرؤية الممثل المحبوب.

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وفي السياق، حقق الإصدار الكبير للعيد “بهارات” سلمان خان أداءً مذهلاً على شباك التذاكر، حيث جمع 42.30 مليون روبية، بعد هذه الأرقام، أصبح بهارات الفيلم الأكثر افتتاحًا لسلمان.

الفيلم نسخة جديدة لفيلم كوري جنوبي بعنوان “عودة إلى والدي” الذي تم عرضه في عام 2014. يتتبع بهارات رحلة لشخصية سلمان خان عبر مراحل مختلفة من حياته. طوال حياته، يحاول بهارات تحقيق الوعد الذي قطعه لأبيه. لعبت كاترينا كايف الدور الرئيسي في الفيلم.

الفيلم يضم إلى جانب سلمان خان وكاترينا كايف، تابو، سونيل غروفر، نورا فتحي، ديشا باتاني وجاكي شروف، ومن إخراج على عباس ظفر.