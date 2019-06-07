خاص "الفن"- رانيا يوسف تنتهي من تصوير "مملكة إبليس" وتستمتع بإجازة العيد

ميرنا وليد - بيروت - إنتهت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ من تصوير مشاهدها الاخيرة في مسلسل "​مملكة إبليس​"، في اليوم ما قبل الأخير من شهر رمضان، بعد فترة تصوير تخطت 3 أشهر، وقد علم موقع "الفن" أنه فور الإنتهاء من العمل سافرت يوسف لتمضية إجازة عيد الفطر، وتنتظر عرض المسلسل في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

يُذكر أن المسلسل من بطولة ​غادة عادل​، رانيا يوسف، سلوى خطاب، أحمد داوود، إيمان العاصي، كريم قاسم، محمود الليثي، وأسماء جلال، خالد أنور، ونانسي صلاح، من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.