ميرنا وليد - بيروت - إنتهت الممثلة المصرية رانيا يوسف من تصوير مشاهدها الاخيرة في مسلسل "مملكة إبليس"، في اليوم ما قبل الأخير من شهر رمضان، بعد فترة تصوير تخطت 3 أشهر، وقد علم موقع "الفن" أنه فور الإنتهاء من العمل سافرت يوسف لتمضية إجازة عيد الفطر، وتنتظر عرض المسلسل في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
يُذكر أن المسلسل من بطولة غادة عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، أحمد داوود، إيمان العاصي، كريم قاسم، محمود الليثي، وأسماء جلال، خالد أنور، ونانسي صلاح، من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص "الفن"- رانيا يوسف تنتهي من تصوير "مملكة إبليس" وتستمتع بإجازة العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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