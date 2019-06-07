محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بصور جديدة خلال قضائها إجازة عيد الفطر على أحد الشواطئ، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت "رانيا" خلال الصور بإطلالة مميزة، مرتدية ملابس صيفية وهي تجلس على الشاطئ، ونالت الصور اعجاب الجمهور. يُذكر أن الفنانة رانيا يوسف طرحت مسابقة لجمهورها خلال شهر رمضان المنقضي، بواقع 30 سؤالا، ويحصل الفائز على رحلات إلى شرم الشيخ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- رانيا يوسف تقضي إجازة عيد الفطر على الشاطئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.