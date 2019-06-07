متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفل عيد الفطر في فندق هيلتون الحبتور في دبي، حيث أطلّت على الجمهور بفستان أبيض بتوقيع المصمم جورج شقرا.
وقدّمت على مدار ساعة ونصف باقةً من أجمل أغانيها، منها "عم يرجف قلبي يا أمي"، و"يا راكب على العبيه"، و"خلي كتفك على كتفي"، و"روح روحي" وغيرها الكثير.
يُذكر أن الحفل من تنظيم شركة كابانا ورافقها كل من الفنانين "سيف عامر، وليد الجاسم"، عبدالله النايف، عبد القادر هدهود.
كاميرا "فوشيا" تابعت الحفل وعادت بهذا اللقاء مع شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم.
كانت هذه تفاصيل خبر نجوى كرم: أحب التبولة ولهذا السبب لُقبت بشمس الأغنية اللبنانية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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